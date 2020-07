Udinese, Gotti: “Godiamoci questo momento, ci siamo impegnati al massimo per raggiungerlo”

Mister Gotti ha parlato al termine della vittoria esterna sul Cagliari:

“Godiamoci questo momento, ci siamo impegnati al massimo per raggiungerlo. Ora, a salvezza raggiunta, cercheremo di onorare al meglio questo finale di stagione. Abbiamo avuto un atteggiamento propositivo concentrandoci su quello che dovevamo fare noi e non sui risultati degli altri campi. Nel secondo tempo eravamo un po’ più stanchi, ma è andata bene così. E’ un bel momento, che ripaga dei tanti passaggi poco fortunati in cui abbiamo raccolto meno di quello che avevamo dato. Adesso siamo sereni, ma non è ancora finita”.