Udinese, il report dell’allenamento. Mattinata con esercitazioni tattiche

L’Udinese ha svolto in mattinata la seduta di allenamento nel centro sportivo Bruseschi. Dopo la prima fase di riscaldamento gli uomini di Gotti hanno svolto degli esercizi tecnico tattici con il pallone seguendo percorsi stabiliti. Dopo il lungo stop i bianconeri tornano ad esercitarsi sulla tattica. A seguire via con torelli e possesso palla a zone. Seconda parte di allenamento con la divisione del gruppo in due parti: i difensori hanno lavorato sulla tattica, mentre centrocampisti e attaccanti, hanno svolto esercitazioni di costruzione e finalizzazione. Domani in programma una doppia seduta.