Il Monday Night della terza giornata metterà di fronte al Bluenergy Stadium Udinese e Lazio. Kosta Runjaic deve fare i conti con diverse assenze, ma può recuperare alcuni elementi importanti per la struttura della squadra.

Tra gli indisponibili figurano Zanoli, Zaniolo, Palma e Arizala, mentre torna a disposizione anche Chakvetadze, pronto a partire dalla panchina.

Runjaic ritrova Kabasele

Nel consueto 3-4-2-1 di Runjaic, tra i pali è confermatissimo Okoye. In difesa, dopo aver scontato la squalifica, Kabasele è pronto a tornare titolare al centro del terzetto completato da Abankwah e Solet.

Sulle corsie esterne agiranno Vojvoda a destra e Kamara a sinistra, con quest'ultimo reduce da un ottimo momento di forma. In mezzo al campo spazio alla coppia composta da Karlstrom e Piotrowski.

Sulla trequarti, considerando l'assenza di Zaniolo, Runjaic dovrebbe affidarsi a Ekkelenkamp e Unai Gomez, chiamati ad agire alle spalle dell'unica punta Keinan Davis.

Pinamonti subito protagonista?

Gennaro Gattuso dovrebbe rispondere con il suo consueto 4-3-3. Tra i pali spazio a Mandas, mentre la linea difensiva sarà composta da Floriani Mussolini e Nuno Tavares sulle fasce, con Doekhi e Provstgaard al centro.

A centrocampo, complice l'assenza di Rovella, le chiavi della regia saranno affidate a Belahyane, affiancato da Frattesi e Taylor.

In avanti il terminale offensivo sarà Pinamonti, pronto a fare il suo esordio con la nuova maglia. Ai suoi lati agiranno Zaccagni e uno tra Cancellieri e Isaksen, con l'italiano leggermente favorito.

Le scelte dei due allenatori

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Unai Gomez; Davis. All. Runjaic

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso