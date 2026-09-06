L'Udinese si prepara alla sfida di domani sera e Kosta Runjaic potrebbe sorprendere con una novità nell'undici titolare. Il tecnico tedesco starebbe infatti valutando l'impiego di Vakoun Bayo alle spalle di Keinan Davis, al fianco di Ekkelenkamp.

Una soluzione che, come sottolineato dal Messaggero Veneto, permetterebbe al tecnico di sfruttare il momento positivo dell'attaccante ivoriano, reduce dalla buona prestazione contro il Venezia.

Bayo alle spalle di Davis

Il sistema di gioco dovrebbe rimanere il confermato 3-4-2-1, provato anche nell'allenamento di ieri. La possibile novità riguarderebbe quindi uno dei due trequartisti, con Bayo candidato a prendere il posto di Unai Gomez.

Il centrocampista basco ha mostrato buone qualità tecniche nello stretto, ma deve ancora inserirsi completamente nei meccanismi della squadra e trovare maggiore continuità nel nuovo ruolo.

Per questo motivo Runjaic potrebbe scegliere di puntare sull'ivoriano, che contro il Venezia ha ritrovato anche il feeling con il gol.

Jovanovic e Chakvetadze aspettano

La concorrenza non manca. Lazar Jovanovic scalpita e rappresenta una soluzione importante per il reparto offensivo, mentre Giorgi Chakvetadze è finalmente tornato a disposizione dopo la frattura del terzo metatarso del piede destro.

Difficile, però, che il georgiano possa essere subito gettato nella mischia dal primo minuto dopo il lungo stop. Più probabile, invece, che Runjaic scelga di affidarsi a chi ha già ritmo e certezze.

Le altre certezze di formazione

Per il resto, l'undici bianconero dovrebbe essere quello delle ultime uscite. Okoye è confermato tra i pali, con Abankwah, Kabasele e Solet a comporre il terzetto difensivo.

A centrocampo spazio a Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom e Kamara, mentre sulla trequarti ci saranno Ekkelenkamp e, appunto, la possibile sorpresa Bayo alle spalle di Davis.

L'attaccante inglese non è ancora nelle condizioni di disputare tutti i novanta minuti e potrebbe quindi lasciare spazio a gara in corso a Gueye.

La scelta definitiva spetterà a Runjaic, ma l'idea Bayo trequartista rappresenta una delle possibili chiavi tattiche su cui il tecnico sta lavorando.