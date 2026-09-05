Dopo il successo conquistato sul campo del Monza e la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia davanti al proprio pubblico, l'Udinese è pronta a tornare in campo in Serie A. I bianconeri affronteranno la Lazio nella terza giornata di campionato, con la sfida in programma al Bluenergy Stadium.

Il calcio d'inizio è fissato per lunedì 7 settembre alle ore 20.45, in una gara che metterà di fronte due squadre partite con il piede giusto in questo avvio di stagione.

Udinese-Lazio, il momento delle due squadre

La formazione di Kosta Runjaic arriva all'appuntamento dopo le prime due giornate di campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia. I bianconeri cercheranno di sfruttare il fattore campo per proseguire nel migliore dei modi il proprio percorso.

Dall'altra parte ci sarà una Lazio che ha iniziato il campionato con due vittorie consecutive. La squadra allenata da Gennaro Gattuso ha infatti superato Bologna e Genoa, in entrambi i casi con il risultato di 1-0, presentandosi così alla sfida del Bluenergy Stadium a punteggio pieno.

Dove vedere Udinese-Lazio in TV

Il match tra Udinese e Lazio, valido per la terza giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta televisiva sia su DAZN sia su Sky.

Gli abbonati potranno seguire la partita attraverso i rispettivi servizi e dispositivi compatibili.

Udinese-Lazio in streaming

La sfida sarà disponibile anche in streaming. Gli abbonati DAZN potranno seguire l'incontro tramite il sito ufficiale o attraverso l'applicazione su PC, tablet e smartphone.

In alternativa, sarà possibile utilizzare Sky Go per gli abbonati Sky oppure NOW attraverso il relativo servizio di streaming.

Appuntamento dunque a lunedì 7 settembre alle 20.45: al Bluenergy Stadium l'Udinese andrà a caccia di un altro risultato positivo contro una Lazio ancora a punteggio pieno.