Udinese-Lazio è in programma lunedì 7 settembre alle 20.45: ecco dove vedere in TV e streaming la sfida del Bluenergy Stadium.

Riccardo Focolari
- Udine
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Dopo il successo conquistato sul campo del Monza e la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia davanti al proprio pubblico, l'Udinese è pronta a tornare in campo in Serie A. I bianconeri affronteranno la Lazio nella terza giornata di campionato, con la sfida in programma al Bluenergy Stadium.

Il calcio d'inizio è fissato per lunedì 7 settembre alle ore 20.45, in una gara che metterà di fronte due squadre partite con il piede giusto in questo avvio di stagione.

Udinese-Lazio, il momento delle due squadre

La formazione di Kosta Runjaic arriva all'appuntamento dopo le prime due giornate di campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia. I bianconeri cercheranno di sfruttare il fattore campo per proseguire nel migliore dei modi il proprio percorso.

Udinese-Lazio

Dall'altra parte ci sarà una Lazio che ha iniziato il campionato con due vittorie consecutive. La squadra allenata da Gennaro Gattuso ha infatti superato Bologna e Genoa, in entrambi i casi con il risultato di 1-0, presentandosi così alla sfida del Bluenergy Stadium a punteggio pieno.

Dove vedere Udinese-Lazio in TV

Il match tra Udinese e Lazio, valido per la terza giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta televisiva sia su DAZN sia su Sky.

Gli abbonati potranno seguire la partita attraverso i rispettivi servizi e dispositivi compatibili.

Udinese-Lazio in streaming

La sfida sarà disponibile anche in streaming. Gli abbonati DAZN potranno seguire l'incontro tramite il sito ufficiale o attraverso l'applicazione su PC, tablet e smartphone.

In alternativa, sarà possibile utilizzare Sky Go per gli abbonati Sky oppure NOW attraverso il relativo servizio di streaming.

Appuntamento dunque a lunedì 7 settembre alle 20.45: al Bluenergy Stadium l'Udinese andrà a caccia di un altro risultato positivo contro una Lazio ancora a punteggio pieno.

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