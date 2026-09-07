È una sfida d'alta classifica quella che attende l'Udinese contro la Lazio. I bianconeri sono ancora imbattuti, mentre i biancocelesti arrivano al Bluenergy Stadium a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

Come sottolinea il Messaggero Veneto, sulla carta regna un grande equilibrio, con entrambe le squadre chiamate a trovare il giusto compromesso tra propensione offensiva ed equilibrio tattico.

Sfida tra due squadre offensive

Il confronto metterà di fronte due idee di calcio differenti ma accomunate dalla ricerca della fase offensiva. La Lazio di Gattuso dovrebbe puntare sul tridente, mentre l'Udinese di Runjaic confermerà il 3-4-2-1, con due trequartisti alle spalle del centravanti.

La partita si preannuncia quindi particolarmente interessante proprio per il duello tattico tra le due formazioni, entrambe intenzionate a dare continuità al proprio ottimo avvio di stagione.

Runjaic pensa a poche novità

In casa Udinese, Runjaic sembra intenzionato a cambiare il meno possibile rispetto alla vittoria ottenuta sul campo del Monza. Il principale dubbio riguarda la trequarti.

La soluzione più probabile porta alla conferma di Unai Gomez al fianco di Ekkelenkamp, entrambi alle spalle di Keinan Davis. Bayo, protagonista di un'ottima prova in Coppa Italia, potrebbe quindi partire dalla panchina e rappresentare un'arma importante a gara in corso.

Anche Gueye potrebbe trovare spazio durante la partita, soprattutto considerando l'autonomia limitata di Davis, che dovrebbe poter garantire circa 60-70 minuti.

Kabasele torna titolare

La novità più probabile riguarda invece la difesa. Dopo aver scontato la squalifica, Christian Kabasele è pronto a tornare al centro della retroguardia.

Il suo rientro dovrebbe comportare lo spostamento di Solet sul centrosinistra, con Abankwah confermato sul centrodestra. Ebosse dovrebbe quindi accomodarsi in panchina.

Una soluzione che permette a Runjaic di ritrovare esperienza e fisicità nel reparto arretrato in una partita particolarmente impegnativa.

Conferme sulle fasce e in mediana

Non dovrebbero esserci invece sorprese sugli esterni e in mezzo al campo. Vojvoda e Kamara sono pronti a essere confermati sulle fasce, mentre la coppia centrale dovrebbe essere composta ancora una volta da Karlstrom e Piotrowski.

Per il resto, dunque, Runjaic sembra orientato a dare continuità alla squadra che ha iniziato positivamente la stagione. L'unico vero interrogativo resta quello sulla trequarti, con Unai Gomez e Bayo in corsa per affiancare Ekkelenkamp alle spalle di Davis.