L'Udinese si prepara ad affrontare la Lazio nella terza giornata della stagione 2026/27. Alla vigilia della sfida del Bluenergy Stadium, Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa, affrontando diversi temi legati alla formazione, alla condizione della squadra e all'avversario.

Il tecnico bianconero ha risposto anche alla domanda sulla possibile titolarità di Vakoun Bayo dopo l'ottima prestazione dell'attaccante in Coppa Italia.

Bayo può insidiare Unai Gomez

“Bayo potrebbe giocare titolare, c'è ancora la rifinitura da fare. Abbiamo già una certa idea in mente e ogni giocatore ha bisogno di fare minuti. Sono contento di aver superato il turno con il Venezia nonostante non tutti siano al top.

Servono una decina di partite per arrivare al 100% della condizione, sia fisica che mentale. Non bisogna quindi cambiare troppo in queste gare. Abbiamo fatto un po' di turnover in Coppa, ma stiamo lavorando su determinati meccanismi.

Ci sarà chiaramente qualche posizione da coprire, Zaniolo è infortunato e non ci sarà. Unai Gomez è stato schierato lì, Bayo ha fatto un'ottima gara con il Venezia, ma anche Unai Gomez si è disimpegnato bene e ci sono anche un paio di alternative.

Non posso dirvi quindi l'undici titolare. Posso dire che giocheremo contro una squadra forte come la Lazio, con ottime individualità e che sarà seguita da tanti tifosi. Sarà una gran bella partita”.

Runjaic avvisa: “La Lazio è una squadra molto buona”

“La Lazio ha un po' cambiato il suo stile di gioco rispetto all'anno scorso, anche se il modulo è lo stesso. Hanno buone ali come Zaccagni, Isaksen e Cancellieri, calciatori molto bravi nell'uno contro uno, che possono attaccare la profondità e liberare i compagni.

C'è anche un terzino straordinario come Nuno Tavares. Hanno un centrocampo molto forte e sono una squadra molto buona. L'anno scorso hanno avuto qualche difficoltà, ma sono arrivati davanti a noi in classifica.

Il cambio di allenatore ha portato energia nella squadra. Non sarà facile affrontarla, dovremo essere posizionati bene. Non dovremo concedere situazioni facili, perché è una squadra brava nell'uno contro uno.

Dobbiamo essere concentrati e attenti sulle palle lunghe. Verranno qui per fare tre punti e noi faremo tutto quello che è in nostro potere per ottenere i punti. Non siamo i favoriti, ma siamo in casa davanti ai nostri tifosi. Servirà una grande prestazione per ottenere un risultato positivo.

Se entriamo nel giusto ritmo durante la gara possiamo creare le occasioni per segnare. Magari non sarà una gara troppo tattica, siamo due squadre che comunque cercano di giocare a calcio”.

Davis, Runjaic: “Ha ancora bisogno di tempo”

“Tutti hanno bisogno di tempo. Le gare in cui siamo scesi in campo sono state intense, con tanti chilometri percorsi ad alte temperature. È normale avere alti e bassi durante la gara in queste condizioni.

Come squadra penso però che abbiamo fatto bene, non ho visto difficoltà fisiche. A inizio stagione ci sono sempre incognite. Se andiamo a vedere le scorse settimane, Okoye ha saltato la preparazione, Abankwah è un ragazzo giovane, c'è stato l'infortunio di Palma, Kabasele era squalificato e Zaniolo si è infortunato.

Stiamo raffinando il tutto lavorando sui dettagli. Tutti sono pronti a scendere in campo tra i disponibili, se ci sono assenze si troveranno soluzioni.

Davis è un giocatore di sprint e duelli, dà tutto quello che ha in ogni gara, si muove molto e deve farlo in maniera intelligente. Contro il Venezia, nell'uno contro uno, ha dimostrato la sua importanza anche a livello di assist, non solo di gol.

Ha ancora bisogno di tempo. Sono giocatori esplosivi e soggetti a certi infortuni. Orsolini, per esempio, è un altro giocatore esplosivo e si è infortunato subito. Sono giocatori che possono avere questo tipo di problemi a inizio stagione.

Noi dobbiamo farci trovare pronti in caso di assenze. Davis comunque c'è, giocherà la terza gara. Magari non farà tutti e novanta i minuti”.

Le nuove regole e l'aumento dei ritmi

“Stiamo vedendo un cambio di registro, si cerca di far giocare di più e direi che è un elemento positivo. Bisogna ora vedere se questo trend continuerà. È un cambiamento al quale dobbiamo adattarci al meglio”.

La difesa: “Lo sapremo a fine stagione”

“La permanenza di Solet e la crescita di Palma e Abankwah hanno migliorato la difesa rispetto all'anno scorso? Lo sapremo a fine stagione, ora è presto.

Kristensen era un giocatore bravo di testa, intenso in campo, che era cresciuto molto. Ora dobbiamo portare a quel livello chi è qui.

Abankwah è un ragazzo che al Watford ha giocato molto, è cresciuto, ha potenziale e può migliorare ulteriormente su alcuni dettagli. Inoltre c'è Vojvoda, che lavora molto in fase offensiva ma sa fare bene anche la fase difensiva, anche se si sta un po' adattando alle differenze nel nostro gioco rispetto al Como.

Palma è un ragazzo promettente, c'è poi Ebosse che al Torino ha giocato molto, è mancino e per una difesa a tre può essere sempre utile. Vogliamo essere verticali e, se servirà, potrà aiutarci in questo.

Sono soddisfatto di chi ho a disposizione, ma non posso ancora dire se sia un reparto migliorato rispetto all'anno scorso”.