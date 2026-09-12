L'Udinese è il primo club a utilizzare il Manuale UEFA per la sostenibilità sociale: una nuova iniziativa che rafforza l'impegno della società friulana.
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L'Udinese continua a muoversi anche fuori dal campo e lo fa con un'iniziativa che guarda al futuro. Il club friulano ha annunciato di essere il primo club a utilizzare il Manuale UEFA per la sostenibilità sociale, confermando una linea sempre più attenta agli aspetti che vanno oltre il risultato sportivo.
Un progetto che va oltre il calcio
L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso intrapreso dall'Udinese sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale. L'obiettivo è integrare questi principi all'interno delle attività del club, trasformandoli in elementi concreti della propria programmazione.
Per una società profondamente legata al territorio come quella bianconera, si tratta di un progetto che punta a rafforzare ulteriormente il rapporto con la propria comunità e con tutti coloro che gravitano intorno al mondo Udinese.
L'Udinese guarda al futuro
La scelta di utilizzare il Manuale UEFA conferma una visione che non si limita esclusivamente alla gestione della prima squadra. Il club continua infatti a sviluppare iniziative che coinvolgono diversi ambiti della propria attività, dal settore giovanile alle iniziative dedicate ai tifosi e al territorio.
È un percorso che procede parallelamente a quello della squadra di Kosta Runjaic, attualmente concentrata sulla preparazione della trasferta di San Siro contro l'Inter.
Un'identità sempre più riconoscibile
L'Udinese continua così a costruire la propria identità anche attraverso iniziative lontane dal campo. L'adozione del Manuale UEFA rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto dalla società e, allo stesso tempo, un impegno per il futuro.
Mentre la squadra prepara una delle partite più difficili della stagione, il club continua dunque a lavorare su più fronti, con l'obiettivo di crescere dentro e fuori dal terreno di gioco.
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