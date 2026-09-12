L'Inter recupera un elemento importante in vista del prossimo impegno di campionato. Federico Dimarco ha infatti smaltito il problema al ginocchio che lo aveva costretto a saltare la trasferta europea e ha fatto un passo decisivo verso il ritorno in campo. Una notizia che riguarda da vicino anche l'Udinese, prossima avversaria della formazione nerazzurra.

Dimarco ha completato la seduta

L'esterno italiano è tornato ad allenarsi regolarmente ad Appiano Gentile, prendendo parte all'intera seduta insieme ai compagni. Un segnale particolarmente incoraggiante per Cristian Chivu, che può così contare sul recupero di una delle pedine più importanti del proprio sistema di gioco.

Dimarco era rimasto fuori dalla gara di Champions League contro il Real Madrid a causa di una lieve distorsione al ginocchio. Il problema, però, sembra ormai alle spalle e il giocatore ha potuto aumentare i carichi di lavoro senza particolari difficoltà.

Un'arma in più per Chivu

Il recupero di Dimarco amplia le possibilità dell'allenatore nerazzurro sulle corsie esterne. La sua spinta, la qualità nei cross e la capacità di arrivare sul fondo rappresentano infatti caratteristiche difficili da sostituire.

Per l'Udinese questo significa dover prestare particolare attenzione alla fascia occupata dall'esterno, soprattutto nei momenti in cui l'Inter riuscirà a stabilire il proprio possesso nella metà campo bianconera.

L'appuntamento con l'Udinese

Salvo ulteriori imprevisti, Dimarco sarà quindi a disposizione per Inter-Udinese, in programma lunedì 14 settembre alle 20.45 a San Siro.

Runjaic dovrà preparare una partita nella quale sarà fondamentale limitare le principali fonti di gioco dell'Inter. Tra queste, ora, ci sarà nuovamente anche Dimarco, pronto a tornare protagonista dopo il breve stop.