È iniziata la vendita dei biglietti per la prossima sfida casalinga dell'Udinese. I bianconeri affronteranno il Cagliari sabato 19 settembre alle ore 15.00 al Bluenergy Stadium e il club ha comunicato tutte le informazioni utili per i tifosi. La vendita dei tagliandi è partita ieri, venerdì 11 settembre, alle ore 15.00.

Dove acquistare i biglietti

I tagliandi sono disponibili presso le rivendite autorizzate e attraverso le biglietterie del Bluenergy Stadium, che saranno aperte nei seguenti orari:

Giovedì 17 settembre: 9.00-13.00 e 15.00-19.00

Venerdì 18 settembre: 9.00-13.00 e 15.00-19.00

Sabato 19 settembre: 9.00-15.00

L'Udinese invita inoltre i propri tifosi a prestare attenzione ai canali utilizzati per l'acquisto, raccomandando di affidarsi esclusivamente alla piattaforma ufficiale www.udinese.ticketone.it. Il club declina ogni responsabilità per eventuali acquisti effettuati attraverso siti differenti.

Tutte le tariffe per Udinese-Cagliari

Di seguito i prezzi comunicati dalla società:

Curva Sud: 25 €; 20 € per 1896 Member

Tribune laterali Nord/Sud: 30 €; 25 € ridotto; 24 € 1896 Member; 15 € under 18

Distinti: 35 €; 30 € ridotto; 28 € 1896 Member; 15 € under 18

Tribune centrali Nord/Sud: 45 €; 40 € ridotto; 36 € 1896 Member; 15 € under 18

Settore ospiti: 25 €

Executive Club: 180 €, senza riduzioni

La tariffa ridotta è riservata a donne, over 65 e invalidi al 70%.

Le agevolazioni per i tifosi

Gli 1896 Member possono usufruire delle tariffe dedicate accedendo alla propria area riservata. Per i match non considerati di cartello è prevista una riduzione di almeno il 20% sul prezzo dei biglietti.

Sono inoltre previsti biglietti omaggio per gli under 14, secondo le modalità indicate dal club.

Per quanto riguarda il settore ospiti, non sono previste restrizioni.

Cambio utilizzatore ed Executive Club

Il cambio utilizzatore è attivo per i biglietti, con esclusione del settore ospiti, e per gli abbonamenti a 19 gare. Non è invece attivo per gli abbonamenti a 16 gare.

Per chi sceglierà l'Executive Club, il biglietto comprende una seduta in tribuna centrale e il servizio hospitality con buffet nel pre-gara e durante l'intervallo. Al termine della partita è previsto anche un terzo tempo con musica e free drink. L'accesso al settore avviene dall'ingresso clubhouse, a partire da 90 minuti prima del calcio d'inizio. Non sono disponibili posti auto riservati.