Pierpaolo Panareo si aggiunge ai giovani dell’Udinese convocati dalle Nazionali: l’attaccante dell’Under 16 sarà impegnato con la Slovenia U16.
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Non ci sono soltanto i nove giocatori della prima squadra impegnati con le rispettive Nazionali. In casa Udinese arriva una nuova convocazione che riguarda il settore giovanile: Pierpaolo Panareo, attaccante dell’Under 16, è stato chiamato dalla Slovenia Under 16 per una sessione di allenamento.
Panareo convocato dalla Slovenia Under 16
Il giovane attaccante bianconero prenderà parte all’allenamento della Slovenia U16 in programma il 30 settembre. La chiamata porta così a quattro il numero dei ragazzi del settore giovanile dell’Udinese coinvolti dalle Nazionali durante questa sosta.
Panareo si aggiunge infatti a Yanis Sofikitis, Rene Pirih ed Eric Craciun, già convocati nei giorni scorsi. Per il classe dell’Under 16 si tratta di un’altra occasione importante per confrontarsi con il calcio internazionale giovanile.
Un altro riconoscimento per il settore giovanile
La convocazione rappresenta anche un'ulteriore conferma del percorso di crescita intrapreso da Panareo. Il giovane attaccante aveva già ricevuto in agosto una chiamata dalla Slovenia U16, partecipando a un allenamento presso il centro federale di Brdo.
Nei giorni scorsi, inoltre, Panareo è stato protagonista con l’Under 16 dell’Udinese nel Memorial Mirko Furlan, dove aveva realizzato due gol nella semifinale contro il Cavarzano Belluno.
La nuova esperienza con la Slovenia rappresenta quindi un altro passaggio nel percorso di crescita del giovane attaccante bianconero.
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