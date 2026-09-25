La sosta per le Nazionali ha subito regalato un confronto tutto in casa Udinese. Mergim Vojvoda e James Abankwah si sono infatti ritrovati uno contro l’altro nella sfida tra Kosovo e Irlanda, valida per la Nations League. Il match si è concluso con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa, grazie alla rete realizzata da Vedat Muriqi all’83’.

Abankwah titolare, Vojvoda in campo per il Kosovo

Il difensore irlandese dell’Udinese è partito titolare, centrando anche una prima importante esperienza con la Nazionale maggiore: si trattava infatti del suo primo avvio da titolare in una gara ufficiale con l’Irlanda. Abankwah è rimasto in campo fino al 79’, quando è stato sostituito da Conor Coventry.

Dall’altra parte, Vojvoda ha giocato l’intera partita con il Kosovo. Il bianconero è rimasto in campo per tutti i 90 minuti e ha anche sfiorato il gol nel finale, con un tiro respinto dal portiere irlandese.

Il Kosovo passa nel finale

La sfida è rimasta bloccata sullo 0-0 per gran parte dell’incontro. A decidere la partita è stato Muriqi all’83’, regalando al Kosovo i primi tre punti della competizione.

Per Vojvoda e Abankwah, dunque, il primo incrocio della sosta si chiude con esiti differenti, ma entrambi hanno trovato spazio con le rispettive Nazionali.

Nuovi impegni per i bianconeri

La pausa internazionale proseguirà con altri appuntamenti per i giocatori dell’Udinese. La società aveva inserito proprio Kosovo-Irlanda tra le sfide in programma per Vojvoda e Abankwah, mentre altri sette bianconeri sono attesi dai rispettivi impegni internazionali nei prossimi giorni.