Si avvicina l’appuntamento con Pogon Szczecin-Udinese, amichevole di beneficenza che vedrà i bianconeri scendere in campo sabato alle 17.30 al Florian Kryger Municipal Stadium di Stettino, in Polonia. Una sfida particolare per la squadra di Kosta Runjaic, che sarà impegnata in un test durante la sosta del campionato.

Pogon Szczecin-Udinese, dove vedere la partita

Per permettere ai tifosi bianconeri di seguire la squadra anche dall’Italia, l’Udinese ha predisposto la trasmissione in diretta dell’amichevole. Il match sarà infatti visibile in streaming sul canale YouTube ufficiale di Udinese Calcio e anche in televisione su TV 12.

Appuntamento sabato alle 17.30

Il fischio d’inizio è fissato per sabato alle ore 17.30 al Florian Kryger Municipal Stadium di Stettino. L’amichevole rappresenterà anche un’occasione per mantenere il ritmo partita durante la pausa internazionale e preparare i prossimi impegni ufficiali.