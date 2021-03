Udinese, un prestigioso riconoscimento per il giovane Braaf

Il calciatore dell'Udinese, Jayden Braaf, è in prestito dal Manchester City e sta già facendo parlare di sé

Il diciottenne classe 2002 è stato scovato, in prima battuta, dall'Ajax. Che lo ha inserito subito nella formazione Jong, ovvero quella giovanile. Tuttavia, dopo un anno nel vivaio di Amsterdam, il calciatore con radici per metà in Olanda e per metà in Suriname, è passato ad un altro top club dell'Eredivisie: il PSV Eindhoven. Il suo talento, alla fine dei quattro anni passati in biancorosso, è stato notato anche dal Manchester City. Quello inglese è uno dei club più ricchi e dedicati al calcio del mondo. Ogni anno, infatti, gli Sky Blues mandano i propri talent scout in giro per il globo. Così da trovare anzitempo i migliori talenti del futuro. Naturalmente non tutti avranno la fortuna di giocare a grandi livelli con regolarità. Ma Braaf sembra uno di quelli he davvero ha tutte le carte in regola per farcela.