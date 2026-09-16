L'Udinese prosegue la preparazione in vista della prossima partita di campionato e si avvicina al confronto con il Cagliari. In programma c'è anche un appuntamento con i media: Kosta Runjaic parlerà venerdì alle 13:15 in conferenza stampa, alla vigilia della gara casalinga.

Runjaic presenta la sfida con il Cagliari

Il tecnico bianconero farà il punto sulla preparazione della squadra e sulle condizioni dei giocatori in vista del prossimo impegno. Dopo la sconfitta contro l'Inter, l'attenzione sarà rivolta alla possibilità di ripartire davanti al pubblico friulano.

La conferenza permetterà inoltre di fare chiarezza sulle eventuali disponibilità dei giocatori che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici.

Attesa per le indicazioni sui rientri

Tra i temi più seguiti ci saranno le condizioni di Nicolò Zaniolo e Alessandro Zanoli, per i quali Runjaic aveva espresso ottimismo in vista della gara con i rossoblù.

Il ritorno in gruppo di Zaniolo, segnalato nella seduta al Bruseschi, rappresenta un'indicazione incoraggiante. Sarà però il tecnico a fornire eventuali aggiornamenti definitivi sulla possibilità di convocarlo.

Sabato la partita al Bluenergy Stadium

Udinese-Cagliari è in programma sabato 19 settembre alle ore 15 al Bluenergy Stadium. Per i bianconeri sarà un'occasione per tornare a fare punti dopo la partita di San Siro, conclusa con la sconfitta per 5-3 nonostante il vantaggio iniziale di due reti.