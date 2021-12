News Udinese – Ufficiale! / Ecco chi arbitrerà il prossimo match

La squadra bianconera non fa in tempo a trarre le somme da un incontro che deve disputarne un altro. Ecco l'arbitro che dirigerà la gara

Questo è veramente un momento complicato per il team bianconero. Le partite si susseguono e come se non bastasse si aggiungono infortuni e squalifiche. La rosa oramai si trova ridotta al lumicino ed infatti le seconde linee devono farsi trovare pronte e cariche per i prossimi impegni. Non a caso, non ci si può godere il pareggio raggiunto contro la Lazio all'ultimo secondo con un grandissimo gol di Tolgay Arslan che bisogna pensare al prossimo incontro. Lunedì, il monday evening sarà Udinese Empoli, un'occasione che la squadra deve sfruttare. Finalmente potrebbe tornare alla vittoria e farlo davanti al proprio pubblico sarebbe incredibile. Intanto andiamo a vedere chi arbitrerà l'incontro tra la compagine friulana e quella toscana.

L'arbitro

Il direttore di gara del prossimo incontro sarà l'italiano Daniele Paterno, della sezione di Teramo. Si parla della sua terza esperienza nel massimo campionato. Sicuramente stiamo parlando di un grandissimo banco di prova per lui, non a caso deve fare il possibile per arbitrare al meglio e di conseguenza scalare le gerarchie in maniera da trovare con stabilità il posto tra i grandi. I suoi due precedenti nella massima categoria sono: Crotone-Sampdoria 0-1 e Sampdoria-Parma 3-0. Sarà il primo incontro che non vede di mezzo la società blucerchiata. Inutile dire che non ha precedenti sia con la società toscana che con quella bianconera. Andiamo a vedere il resto della squadra arbitrale.

La squadra

Qui di seguito, invece, tutti gli altri addetti che dovranno aiutare nelle decisioni il direttore di gara. I suoi due assistenti saranno Mastrodonato e M. Rossi. Il Quarto uomo, invece, Marinelli. Al Var Di Paolo e suo assistente Lo Cicero. Una squadra di tutto rispetto per un impegno che l'Udinese non vuole sbagliare.