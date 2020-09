UFFICIALE, Perica al Watford a titolo definitivo

L’Udinese ha reso nota sul proprio sito ufficiale la’ufficialità della cessione dell’attaccante croato, Stipe Perica al Watford. La cessione dell’attaccante rientrato dal prestito al Royal Excel Mouscron volerà in Inghilterra a titolo definitivo. Perica con la maglia dell’Udinese ha totalizzato dal 2015 al 2018, 71 presenze e 11 reti. Questo il comunicato della società friulna: “Udinese Calcio comunica la cessione di Stipe Perica al Watford Fc. L’attaccante croato, arrivato in Friuli nel gennaio 2015, si trasferisce in Inghilterra a titolo definitivo dopo aver collezionato, con la maglia dell’Udinese, 71 presenze e messo a segno 11 gol tra campionato e Coppa Italia. A Stipe l’in bocca al lupo per la nuova avventura e il ringraziamento, da parte del Club, per la professionalità e l’impegno dimostrati du​rante la sua esperienza in bianconero“.