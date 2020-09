UFFICIALE Udinese, Barak all’Hellas Verona in prestito con obbligo di riscatto

Il centrocampista dell’Udinese, Antonin Barak dopo il rientro dal prestito al Lecce è rientrato a Udine. Oggi trattativa lampo con l’Hellas Verona, e dopo le visite mediche svolte nel pomeriggio è arrivata anche l’ufficialità. Il centrocampista ceco va alla corte di Juric in prestito con obbligo di riscatto. Questo il comunicato del club friulano: “Udinese Calcio comunica la cessione a titolo temporaneo,​ con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, di Antonin Barak all’Hellas Verona. Il centrocampista ceco lascia il club dopo tre stagioni in cui ha totalizzato 54 presenze tra Serie A e Coppa Italia mettendo a segno 8 gol. Ad Antonin i migliori auguri per la nuova esperienza professionale”.