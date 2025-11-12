Arrivati a questo punto del campionato in tanti si potrebbero chiedere se il vecchio attacco avrebbe reso di più di quello nuovo: i dati
Il percorso dell’Udinese continua seguendo la direzione stabilita da Runjaic un anno fa. Dopo undici partite, la squadra bianconera ha un punto in meno (15 rispetto ai 16 del 2024/25) in classifica, con un rendimento che non si discosta molto rispetto a quello di dodici mesi fa: allora furono 14 le reti messe a segno e 16 quelle incassate, mentre oggi sono 12 i gol realizzati e 17 quelli subiti, da due reparti, difesa e attacco, che hanno subito una trasformazione radicale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti