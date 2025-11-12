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Il percorso dell’Udinese continua seguendo la direzione stabilita da Runjaic un anno fa. Dopo undici partite, la squadra bianconera ha un punto in meno (15 rispetto ai 16 del 2024/25) in classifica, con un rendimento che non si discosta molto rispetto a quello di dodici mesi fa: allora furono 14 le reti messe a segno e 16 quelle incassate, mentre oggi sono 12 i gol realizzati e 17 quelli subiti, da due reparti, difesa e attacco, che hanno subito una trasformazione radicale.

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