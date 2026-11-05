Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere Venezia-Udinese, incontro dell'11ª giornata di Serie A in programma venerdì 6 novembre alle 20:45. Per il fischietto marchigiano sarà la quinta direzione in questo campionato.

I precedenti di Sacchi con Udinese e Venezia

Sono dieci i precedenti in Serie A tra Sacchi e l'Udinese, con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e sei sconfitte per i friulani. Con il Venezia, invece, l'arbitro ha incrociato la strada dei lagunari in tre occasioni nella massima serie: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. A questi si aggiungono altri nove incroci tra Serie B e Lega Pro.

La designazione arbitrale completa

Di seguito la squadra arbitrale scelta per la sfida del Penzo: