L'Udinese si prepara alla trasferta di Venezia, in programma venerdì 6 novembre alle 20:45. Sarà una partita particolare per Paolo Zanetti, pronto a esordire sulla panchina bianconera proprio contro una delle squadre più importanti del suo passato. Per i friulani, però, il risultato ha un peso fondamentale: serve una reazione dopo il cambio in panchina e un avvio di campionato complicato.

Zanetti ritrova il Venezia: debutto subito delicato

Il nuovo allenatore conosce bene l'ambiente lagunare, avendo guidato il Venezia nella stagione della promozione in Serie A nel 2020-21. Stavolta tornerà al Penzo da avversario, con l'obiettivo di dare immediatamente una nuova direzione all'Udinese.

Nella conferenza stampa di presentazione, Zanetti ha sottolineato il potenziale della rosa e la necessità di ripartire dal lavoro quotidiano. Il messaggio alla squadra è stato chiaro: umiltà, intensità e spirito di gruppo. Il tecnico non intende stravolgere subito l'impianto tattico ereditato da Kosta Runjaic, ma vuole aumentare il livello di aggressività e compattezza.

La classifica impone una risposta e la gara contro il Venezia rappresenta il primo banco di prova della nuova gestione. I bianconeri dovranno affrontare una squadra che conosce bene il proprio allenatore e che cercherà di sfruttare il fattore campo.

Solet verso il rientro, Zanoli ancora indisponibile

Tra le indicazioni più importanti in vista della partita c'è la situazione di Oumar Solet. Il difensore francese è recuperabile, ma Zanetti dovrà valutare attentamente il suo minutaggio prima di decidere se impiegarlo dal primo minuto o a gara in corso.

Resta invece indisponibile Alessandro Zanoli, che non ha ancora recuperato completamente. Il nuovo allenatore dovrà quindi gestire le alternative a disposizione e scegliere la formazione più adatta per affrontare una trasferta particolarmente importante.