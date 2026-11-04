L'Udinese entra nella fase decisiva della preparazione alla trasferta di Venezia. Paolo Zanetti lavora per dare subito una nuova identità alla squadra e recupera una pedina importante in difesa: Oumar Solet.

Zanetti si presenta e valuta le condizioni della squadra

Alle 15 il nuovo allenatore bianconero sarà presentato ufficialmente alla stampa al Bluenergy Stadium. Sarà l'occasione per conoscere le sue prime indicazioni sul momento della squadra e sulle scelte in vista della sfida di venerdì contro il Venezia, una partita importante per provare a cambiare il passo dopo un avvio di campionato complicato.

Dal campo arrivano segnali incoraggianti soprattutto per Solet. Il difensore francese è tornato ad allenarsi con il gruppo e, salvo imprevisti, dovrebbe essere a disposizione per la gara contro i lagunari. Una notizia importante per il reparto arretrato, che potrebbe ritrovare uno dei suoi riferimenti.

Diversa la situazione di Alessandro Zanoli e David Alaba, per i quali il rientro è atteso dopo la sosta. Anche Vakoun Bayo ha ripreso a lavorare con la squadra dopo la lesione al bicipite femorale rimediata a ottobre: il suo recupero rappresenta un'altra possibile soluzione per il nuovo allenatore.

Zanetti avrà ancora qualche seduta per valutare le condizioni dei singoli e individuare gli uomini più adatti ad affrontare il Venezia. Il primo obiettivo è ritrovare compattezza e risultati, cominciando proprio dalla prossima trasferta.