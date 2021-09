News Udinese – Bisogna blindarlo / Gira una voce spaventosa

1 di 7 Muoversi adesso e in fretta

Non c'è tempo da perdere. La sessione estiva di mercato si è appena conclusa. Le voci però girano e quando le indiscrezioni sono eclatanti non serve molto tempo prima che raggiungano le orecchie dei diretti interessati.

L'intero articolo, come avrete capito dall'immagine in evidenza, ruota attorno a Roberto Pereyra. L'Udinese deve fare attenzione... l'argentino si è messo in risalto e ha attirato l'attenzione di alcune squadre che avrebbero davvero bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche.