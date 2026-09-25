Nicolò Zaniolo, tornato nel giro della Nazionale dopo due anni, non sarà disponibile per Italia-Belgio: l’attaccante dell’Udinese è tra gli esclusi.
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L’Italia inizia questa sera la sua avventura in Nations League affrontando il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Per Roberto Mancini sarà l’inizio della sua seconda esperienza alla guida degli Azzurri, con il commissario tecnico intenzionato a intraprendere un percorso caratterizzato da scelte differenti rispetto al recente passato.
Zaniolo escluso dalla sfida
Tra le decisioni del commissario tecnico c’è anche quella relativa a Nicolò Zaniolo. L’attaccante dell’Udinese, tornato nel giro della Nazionale dopo ben due anni, non è stato inserito nella lista dei convocati per la gara contro il Belgio.
Il bianconero dovrà quindi attendere ancora prima di poter tornare a indossare la maglia dell’Italia in una partita ufficiale. Una situazione che arriva proprio nel giorno del suo ritorno nel gruppo azzurro, ma che gli impedirà di essere protagonista della sfida dell’Olimpico.
Il ritorno in azzurro dovrà aspettare
La convocazione di Zaniolo aveva rappresentato una delle novità più interessanti della nuova gestione di Mancini. L'attaccante aveva ritrovato il gruppo della Nazionale dopo un'assenza durata circa due anni, tornando così a far parte del progetto azzurro.
Per il giocatore dell'Udinese, però, il rientro effettivo in campo con l'Italia dovrà essere rimandato. Contro il Belgio non ci sarà, mentre l'attenzione sarà ora rivolta ai prossimi appuntamenti della Nazionale per capire quando potrà arrivare la nuova occasione.
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