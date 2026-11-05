Paolo Zanetti e l'Udinese, una storia che poteva cominciare già in passato. Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore bianconero ha rivelato di essere stato vicino alla panchina friulana in due precedenti occasioni, senza però accettare la proposta. Questa volta ha deciso di raccogliere la sfida.

Zanetti: “Siamo stati vicini ben due volte, ma sono stato io a non accettare”

Il tecnico ha raccontato il retroscena del rapporto con la società friulana, sottolineando anche la fiducia ricevuta da Gino Pozzo in un momento particolare della propria carriera:

“Siamo stati vicini ben due volte, ma sono stato io a non accettare l'incarico. Gino Pozzo ha avuto ancora oggi fiducia in me e non è una cosa scontata. Lo voglio ringraziare per avermi dato questa opportunità e farò il massimo per ripagare questa fiducia in un momento in cui ero a casa. Non è una ruffianata, ma ci tenevo che fosse pubblico”.

Una dichiarazione che aggiunge un retroscena all'arrivo di Zanetti sulla panchina bianconera. Dopo le precedenti occasioni sfumate, l'allenatore ha scelto di accettare la proposta dell'Udinese, firmando un contratto fino al 30 giugno 2027.

Adesso la priorità è il campo. Il nuovo tecnico è chiamato a risollevare una squadra in difficoltà e a invertire la rotta già a partire dalla trasferta contro il Venezia.