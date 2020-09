MV: “Troost Ekong-Watford l’affare è fatto l’infortunio di Nuytinck rinvia la cessione”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“La valigia è fatta, il biglietto per Londra pure, ma prima di andarsene al Watford, dove Gino Pozzo lo ha chiamato offrendogli un contratto di cinque anni, William Troost Ekong resterà ancora a Udine per dare l’ultima mano alla Zebretta. A una settimana dall’esordio in campionato in quel di Verona, infatti, l’Udinese si ritrova alle prese con l’elongazione al quadricipite di Bram Nuytinck, un problema muscolare che non solo ha escluso l’olandese dal test di ieri con la Spal, ma che potrebbe soprattutto portarlo al forfait del Bentegodi. Il nuovo tecnico del Watford Vladimir Ivic, che una volta perso per infortunio il terzino Navarro, ha chiesto a gran voce dei rinforzi anche in difesa. Detto e fatto, con Pozzo che ha accontentato il tecnico degli hornets portandogli in dote Ekong, pronto dunque ai saluti, proprio come hanno già fatto Sema, Fofana e Barak, dopo due stagioni in chiaroscuro condite da 66 presenze e nessun gol all’attivo”.