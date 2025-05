Mercato Torino – Clamoroso Cairo, ora fa il tifo per la cessione del Milan

La finestra di calciomercato si infiamma per un talento che ha fatto parlare di sé in questa stagione di Serie A. Parliamo di Samuele Ricci, un calciatore universale, dal fisico dinamico e dotato di grande visione di gioco, capace di dettare i tempi a centrocampo con una naturalezza da veterano. Le sue prestazioni solide e il piede elegante hanno attirato l’attenzione dei club più blasonati, trasformandolo in uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Un calciatore che unisce fisicità alla capacità di "pulire" la sfera in fase di costruzione non è comune. Un profilo, per così dire, europeo.