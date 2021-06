Europeo – Zoff: ”L’Italia è compatta ed equilibrata. Donnarumma…”

L'ex commissario tecnico dell'Italia, Dino Zoff, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Redazione

L'Europeo dell'Italia non poteva cominciare in un modo migliore. Nella gara d'esordio, gli azzurri hanno vinto contro la Turchia 3-0 grazie all'autogol di Demiral ed alle reti di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Adesso, i ragazzi di Mancini affronteranno la Svizzera, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Galles. In caso di vittoria, la nostra Nazionale festeggerebbe l'accesso agli ottavi di finale con un turno d'anticipo. Dino Zoff, uno dei migliori portiere della storia non solo italiana, ma anche mondiale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole principali.

MANCINI- ''Il Ct ci sta mostrando un calcio bello, efficace ed equilibrato. Nell’Italia che ha battuto la Turchia potevo giocare anch’io in porta. Nel senso che la squadra è stata sempre compatta e non è mai andata in difficoltà. La cosa più importante è che è una squadra molto corta e ci sono ottimi sincronismi che reggono anche con interpreti diversi''.

DONNARUMMA – ''Sarei felice se Donnarumma battesse il mio record di imbattibilità di 1143′ minuti perchè significherebbe arrivare fino a Wembley. Ma anche se ne subisse uno cambierebbe poco perchè è un gruppo che ha le potenzialità per arrivare fino in fondo e per ribaltare le situazioni. Può capitare anche questo e non deve diventare un problema''.

JORGINHO – ''Molto bravo perchè non ha le qualità del classico incontrista ma tiene sempre la posizione giusta e dà qualità alle giocate''.

DOVE SOFFRIAMO – ''Gli azzurri hanno fatto un'ottima gara, ma la Turchia ha giocato molto male. Ha lasciato il centravanti da solo in avanti e lo ha cercato solo con lanci lunghi senza speranze o al massimo provavano con triangolazioni basse che permettevano ai nostri di alzare il pressing. Ma occhio che arriveranno squadre capaci di organizzare un contropiede più decenti. E allora bisognerà trovare le contromosse''.