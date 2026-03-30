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Bosnia-Italia | Le scelte di Gattuso e Barbarez: probabili formazioni

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La sfida più attesa dal popolo italiano nel corso degli ultimi otto anni è alle porte. Ecco le possibili scelte di Gennaro Gattuso e Mehic
Lorenzo Focolari Redattore 

Si avvicina sempre di più il resoconto della Nazionale Italiana, la prossima sfida per la squadra di Gennaro Gattuso sarà fondamentale. Da una parte l'Italia che ha saltato le ultime due edizioni del Mondiale e non vuole mancare ad un'altra, mentre dall'altra parte ci sarà una Bosnia che vuole tornare a dire la sua anche in ambito Intercontinentale. Non possiamo fare altro che passare alle probabili formazioni.

Italia (3-5-2): Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Pio Esposito, Moise Kean. Ct: Gennaro Gattuso

Bosnia (3-5-1-1): Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct: Sergej Barbarez

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