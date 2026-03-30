Lorenzo Lucca vuole tornare nella massima serie del calcio italiano? La sua stagione è tutt'altro che positiva con il calciatore che ha salutato l'Udinese, ma non è riuscito a fare il salto di qualità soprattutto con la maglia del Napoli. Adesso l'esperienza in Inghilterra con la casacca del Nottingham Forest. Un inizio positivo con la prima rete dopo pochi incontri, ma al momento c'è da capire se effettivamente arriverà il riscatto.
mondoudinese udinese news udinese mercato Ex Udinese – Lucca torna in Serie A? Pronta l’offerta di un top team
udinese
Ex Udinese – Lucca torna in Serie A? Pronta l’offerta di un top team
L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un'offerta
Una decisione che sembra essere tutt'altro che scritta visto che la società inglese dovrebbe mettere sul piatto circa 40 milioni di euro. Tutto dipende dal club inglese, ma in Italia ci sono diverse società ancora interessate alle prestazioni del bomber. Non perdiamo un secondo ed andiamo a vedere nel dettaglio di chi si tratta <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA