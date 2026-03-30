Ex Udinese – Lucca torna in Serie A? Pronta l’offerta di un top team

Lorenzo Lucca vuole tornare nella massima serie del calcio italiano? La sua stagione è tutt'altro che positiva con il calciatore che ha salutato l'Udinese, ma non è riuscito a fare il salto di qualità soprattutto con la maglia del Napoli. Adesso l'esperienza in Inghilterra con la casacca del Nottingham Forest. Un inizio positivo con la prima rete dopo pochi incontri, ma al momento c'è da capire se effettivamente arriverà il riscatto.