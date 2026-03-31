Il momento della verità è qua per la nazionale Italiana. Il team guidato da Gennaro Gattuso tra qualche ora è protagonista per il definitivo accesso al prossimo Mondiale che si disputerà tra Stati Uniti d'America, Canada e Messico nel 2026. Prima del fischio d'inizio, ecco i 23 convocati scelti dal tecnico della nazionale.
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Bosnia-Italia | I 23 convocati di Gattuso che lotteranno per il Mondiale
La sfida con la Bosnia si avvicina sempre di più, non perdiamo un secondo ed ecco i 23 convocati di Gattuso che lotteranno per il Mondiale
I convocati di Bosnia-Italia—
1 Gianluigi Donnarumma, 12 Marco Carnesecchi, 22 Alex Meret; 2 Marco Palestra, 3 Federico Dimarco, 4 Leonardo Spinazzola, 6 Alessandro Buongiorno, 13 Riccardo Calafiori, 19 Federico Gatti, 20 Andrea Cambiaso, 21 Alessandro Bastoni, 23 Gianluca Mancini; 5 Manuel Locatelli, 8 Sandro Tonali, 14 Niccolò Pisilli, 16 Bryan Cristante, 17 Davide Frattesi, 18 Nicolò Barella; 7 Matteo Politano, 9 Mateo Retegui, 10 Giacomo Raspadori, 11 Moise Kean, 15 Francesco Pio Esposito.
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