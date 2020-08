Calciomercato Napoli, idea totalmente nuova: “Ecco chi potrebbe arrivare”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Tante notizie ogni giorno, quando si parla del calciomercato del Napoli. Quelle di oggi raccontano di nuovi movimenti che ADL potrebbe portare a termine e fra mille ipotesi più o meno note, ce ne sono alcune assolutamente a sorpresa. L’ultima ci porta alla possibilità per cui Florenzi, potrebbe arrivare alla corte di Gattuso. Attenzione, non si parla di una “notizia” ma di una voce che da qualche ora, sembra prendere piede.

Il giocatore rientrato in giallorosso dopo il prestito al Valencia non sembra fare parte dei progetti di Fonseca e dunque, l’idea di vederlo in azzurro non è così “folle” come qualcuno potrebbe pensare. Staremo a vedere. Di sicuro c’è che fra Roma e Napoli, potrebbero esserci anche delle altre trattative su cui sempre in queste ultime ore, sono arrivate delle novità significative. Ad esempio: Milik sembra essersi convinto ad accettare la proposta romanista.

Con Andrea Pirlo che sembra preferirgli Dzeko, proprio nella Capitale, si libererebbe un posto da “bomber” e ADL, sarebbe pronto a cederlo alla Roma a patto che in azzurro, possano arrivare – ad esempio – Under o Veretout, più un conguaglio economico. In effetti, la trattativa che dovrebbe diventare realtà, sarebbe la seguente. Milik a Roma e a Napoli, Under più la bellezza di 15 milioni di euro. Per ADL e Giuntoli sarebbe un mezzo capolavoro considerando la situazione. Milik non si sente più al centro del progetto di Gattuso e dunque, la cessione pare da tempo inevitabile. Nel caso in cui il Napoli dovesse riuscire a portarla a termine alle condizioni di cui abbiamo parlato, sarebbe un trionfo vero e proprio da parte del Napoli. Ed il resto, sarebbero solo delle inutili chiacchiere. E intanto, ecco quale sarebbe la formazione dei sogni di Gattuso… che vorrebbe far scendere in campo l’anno prossimo! >>> GUARDA