Il club di Firenze oggi si gioca buona parte della sua futura salvezza e lo fa in una sfida tutt'altro che semplice. Una squadra che ha bisogno di dire la sua sul campo da gioco e soprattutto che deve conquistare punti importanti nel corso della prossima sfida con la Cremonese.
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Calciomercato Fiorentina – Colpo dallo United? Paratici sogna in grande
La Fiorentina vuole sognare in grande e proprio per questo motivo potrebbe mettere a referto un super colpo direttamente dal Manchester
Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che iniziare anche a parlare del futuro del club (nonostante sia ancora abbastanza incerto). Il team ha messo sotto osservazione un nuovo ministro della difesa. Colpo incredibile da Manchester <<<
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