L’Udinese saluta temporaneamente Simone Pafundi. Il talento classe 2006 è un nuovo giocatore del Catanzaro: il trequartista aveva già raggiunto il ritiro della formazione calabrese nella giornata di giovedì, ma l’ufficialità dell’operazione è arrivata ieri pomeriggio.

Il giocatore si trasferisce al Catanzaro con la formula del prestito con diritto di riscatto. In caso di esercizio dell’opzione, Pafundi sottoscriverà un accordo valido fino al 30 giugno 2030.

A comunicare l’operazione è stata la stessa Udinese attraverso una nota ufficiale:

“Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito con diritto di opzione il diritto alle prestazioni sportive di Simone Pafundi al Catanzaro”.

Il club bianconero ha inoltre rivolto al giovane talento un augurio per la nuova stagione: “A Simone i migliori auguri per questa stagione”.