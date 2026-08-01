Autore di una doppietta nel pareggio contro il Mainz, Keinan Davis ha analizzato la prestazione dell'Udinese, evidenziando i progressi mostrati dalla squadra e soffermandosi anche sul proprio momento di forma:

“E’ stata un buona partita, bella da vedere per gli spettatori. Peccato per i gol concessi ma, nel complesso, ho visto dei miglioramenti rispetto alle ultime gare. Non è mai facile contro una squadra di Bundesliga.

Personalmente, per un attaccante è sempre bello segnare. Il primo gol è stato istintivo ed anche secondo gol di tacco direi che è stato d’istinto. Io cerco di fare sempre il mio meglio ed è un bel feeling.

Mi sento molto bene, questa è la mia terza partita e mi sento sempre meglio a livello di condizione. Lo scorso anno ho giocato tanto con Nicolò ed Ekkelenkamp e conosciamo i movimenti ed abbiamo fatto molto bene insieme e lo si è visto nel primo tempo anche oggi”.