Il PRIMO TEMPO

Una rimonta convincente per i bianconeri, che dopo un avvio difficile hanno saputo cambiare marcia.

Davis è il grande protagonista del primo tempo con due gol, ma brillano anche Zaniolo, decisivo nel ribaltare il risultato, e Karlstrom, protagonista dell'assist per il 3-1.

Avvio shock: il Mainz passa subito

Non parte nel migliore dei modi la sfida dell'Udinese contro il Mainz. Dopo soli quattro minuti i tedeschi trovano il vantaggio grazie a Becker, bravo a sfruttare un pallone perso dalla retroguardia bianconera e a battere Padelli dopo essersi presentato solo davanti al portiere.

L'Udinese cresce e prende il comando della gara

Dopo lo svantaggio i bianconeri iniziano a macinare gioco. Davis ed Ekkelenkamp sono i più vivaci nella fase offensiva, mentre Zaniolo prova ad accendersi tra le linee.

L'occasione del pareggio arriva dopo diversi tentativi e al 18' l'Udinese trova finalmente il gol: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la difesa del Mainz respinge corto, Davis si avventa sul pallone e firma l'1-1.

Zaniolo ribalta tutto in pochi minuti

Passano appena tre minuti e l'Udinese completa la rimonta. Il Mainz sbaglia nuovamente la costruzione dal basso, Zaniolo recupera la sfera e si invola verso la porta. Il classe 1999 non trema e supera Schwolow per il momentaneo 2-1.

La formazione friulana continua a comandare il ritmo e va vicina al terzo gol con Bertola e Vojvoda.

Davis cala il tris con una magia

Il protagonista della giornata è ancora lui: Keinan Davis. Al 36' arriva il gol più spettacolare della partita.

Karlstrom inventa sulla fascia destra, supera il diretto avversario e mette un cross teso sul primo palo. Davis anticipa tutti e trova una splendida conclusione di tacco, lasciando immobile il portiere del Mainz: doppietta personale e 3-1 Udinese.

Il Mainz tenta la reazione prima dell'intervallo

Nel finale i tedeschi provano ad accorciare le distanze. La formazione di casa colpisce una traversa con Kohr, mentre Padelli è attento sulle conclusioni di Amiri e Caci.

Tabellino del primo tempo

UDINESE-MAINZ 3-1

Marcatori: 4' Becker (M), 18' Davis (U), 21' Zaniolo (U), 36' Davis (U)

Ammoniti:

Espulsi:

Il secondo tempo

La ripresa si apre con il Mainz subito più aggressivo. Al 46’ Davis prova a sfondare sulla sinistra e mette un pallone interessante in mezzo, ma il portiere tedesco è attento e blocca.

Becker riapre la partita

L’Udinese prova a gestire il vantaggio, ma il Mainz cresce con il passare dei minuti. Al 49’ Padelli deve intervenire con i pugni su un’azione offensiva pericolosa dei tedeschi.

Un minuto più tardi arriva il gol del Mainz: transizione offensiva veloce, cross dalla destra e Becker anticipa tutti battendo Padelli. Doppietta personale per l’attaccante tedesco e gara riaperta sul 3-2.

L’Udinese perde compattezza, il Mainz pareggia

I bianconeri faticano a ritrovare l’ordine del primo tempo. Al 55’ Konigsdorffer ci prova dalla distanza, ma il pallone termina alto. Poco dopo ancora Becker protagonista, con Padelli bravo a bloccare la conclusione.

Al 60’ arriva il pareggio del Mainz: la difesa dell’Udinese respinge un pallone in area, ma la sfera arriva sui piedi di Konigsdorffer che dal limite supera Padelli e firma il 3-3.

Tanti cambi e campo difficile

Al 62’ Runjaic cambia diversi uomini: questa la nuova Udinese in campo: Padelli; Palma, Kristensen, Bertola, Vojvoda, Miller, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Unai Gomez e Buksa.

Al 66’ paura per Bertola, che resta a terra dopo un appoggio sbagliato sulla caviglia sinistra. Intervento dello staff medico friulano e ghiaccio, ma il difensore riesce poi a rientrare.

I minuti finali

Al 70’ triplo cambio per Runjaic: entrano Solet, Mlacic e Kamara al posto di Bertola, Vojvoda e Gueye.

Nel finale l’Udinese prova a trovare il guizzo decisivo. Al 74’ Gueye tenta una rovesciata, ma il portiere del Mainz blocca senza problemi. Unai Gomez è tra i più attivi tra i nuovi entrati, anche se manca precisione negli ultimi metri.

All’83’ Zarraga cerca di mettere il pallone in mezzo e conquista un calcio d’angolo. Poi ancora Becker pericoloso: prima una conclusione dal fondo respinta da Padelli, poi un’altra iniziativa dell’attaccante tedesco.

Nonostante gli ultimi tentativi, il risultato non cambia. Nessun recupero concesso: Udinese-Mainz termina 3-3. Dopo un ottimo primo tempo, i bianconeri subiscono la rimonta tedesca nella ripresa e chiudono il test con un pareggio ricco di gol.

Tabellino secondo tempo

Marcatori: 50’ Becker (Mainz) 60’ Konigsdorffer (Mainz)

Ammoniti: 58’ Abankwah (Udinese)

Espulsi:

Risultato finale: Udinese 3-3 Mainz