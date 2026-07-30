Prosegue il ritiro estivo dell'Udinese a Lienz, in Austria, dove la formazione guidata da Kosta Runjaic continua a preparare la stagione 2026/2027. Dopo il primo test disputato nei giorni iniziali della preparazione contro i croati dell'NK Istra al centro sportivo Bruseschi, i friulani hanno affrontato altre due amichevoli internazionali, utili per mettere minuti nelle gambe e affinare i meccanismi di gioco.

Le prime uscite non hanno sorriso ai bianconeri, battuti 2-0 dallo Swansea e 2-1 dallo Shabab Al Ahli. Risultati che, tuttavia, lasciano il tempo che trovano in questa fase della stagione, caratterizzata da carichi di lavoro elevati e da una preparazione ancora in pieno svolgimento.

L'obiettivo dell'Udinese è arrivare nelle migliori condizioni possibili all'esordio ufficiale dell'annata, fissato per il 15 agosto contro il Padova nel primo turno di Coppa Italia. Prima dell'inizio della stagione, però, la squadra sarà impegnata in altre due amichevoli di livello internazionale, contro Mainz e Trabzonspor.

Quando si gioca il match e dove vederlo in tv

L'amichevole tra Udinese e Mainz è in programma sabato 1 agosto alle ore 16:00 e si disputerà a Mittersill, in Austria. La sfida sarà trasmessa in diretta su TV12.