Terza amichevole del ritiro austriaco per l'Udinese, impegnata contro il Mainz in un test utile per proseguire la preparazione in vista dell'inizio della stagione. Come annunciato alla vigilia da Kosta Runjaic, il tecnico bianconero alternerà due formazioni titolari tra la sfida odierna e quella contro il Trabzonspor, così da distribuire il minutaggio sull'intera rosa.

Dal primo minuto spazio a Padelli tra i pali, protetto dal terzetto difensivo composto da Abankwah, Kabasele e Bertola. A centrocampo agiranno Vojvoda e Kamara sulle corsie, con Karlström e Piotrowski in mezzo. Alle spalle di Davis ci saranno Zaniolo ed Ekkelenkamp.

Le formazioni ufficiali

Udinese (3-4-2-1): Padelli; Abankwah, Kabasele, Bertola; Vojvoda, Karlström, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

A disposizione: Piana, Pirih, Goglichidze, Kristensen, Lovric, Mlacic, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Vinciati, Buksa, Gomez, Pejicic, Ebosse, Miller, Solet, Camara. All: Konsta Runjaic.

Mainz (3-5-2): Schwolow; Potulski, Bell, Kohr; Nakuzola, Lee, Sano, Amiri, Caci; Becker, Königsdörffer.

A disposizione: Zentner, Babatz, Kinzig, Gauer, Mwene, Gruber, Martel, Nebel, Tietz, Hong, Bøving, Maloney, Ruoppi, Da Costa, Richter, Kawasaki, Hanche-Olsen, Imafidon, Yamasaki, Debrah, Haidara. All: Fischer.