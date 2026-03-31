Calciomercato Fiorentina – Milano sbanca Firenze: Kean e Dodo ai saluti

La situazione in casa viola sembra essere sempre la stessa. Una squadra che deve cambiare rendimento per poter conquistare definitivamente un piazzamento che garantisca la sicurezza e la permanenza nella massima serie del nostro calcio. Non dimentichiamo anche il possibile futuro in Conference League che diventa un vero e proprio obiettivo della squadra.

Allo stesso tempo c'è il mercato che ha iniziato a tenere banco e far parlare di sé. Sono diversi i calciatori della Viola messi sotto osservazione da parte di alcuni dei club più importanti del nostro calcio. I profili più interessanti piacciono alle due milanesi. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato. Milano vuole sbancare Firenze <<<