Il futuro di Simone Pafundi potrebbe essere lontano da Udine. Stando alle ultime indiscrezioni, il Catanzaro avrebbe mosso dei passi importanti per assicurarsi le prestazioni del classe 2006. La dirigenza giallorossa, alla ricerca di un rinforzo in vista della prossima stagione, ha individuato nel centrocampista il profilo ideale da regalare al nuovo allenatore Giorgio Gorgone.

I numeri di Simone Pafundi

Nell’ultima stagione con la maglia della Sampdoria ha collezionato 26 presenze, impreziosite da un gol e tre assist. Il suo percorso di crescita continuerà quindi in Serie B, proseguendo così il suo adattamento a ritmo e fisicità prima di poter fare il grande salto nel campionato maggiore.

Trattativa alle fasi finali

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Catanzaro avrebbe oramai definito l’affare. L’intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club friulano, che si garantirà anche una percentuale sulla futura rivendita qualora la cessione andasse in porto.