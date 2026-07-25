Se ne era parlato nei scorsi giorni, ora è anche ufficiale: Iker Bravo non è più un giocatore dell'Udinese. Ad annunciare la cessione è stato lo stesso club friulano con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, che ha reso ufficiale il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante spagnolo al Watford.

Il comunicato del club

"Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Iker Bravo al Watford FC. Bravo lascia il Friuli dopo 2 anni ed una stagione e mezza in bianconero. Ad Iker i migliori auguri per la nuova esperienza in Inghilterra".