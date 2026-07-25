Al termine del match disputatosi ieri tra l’Udinese e lo Swansea, gara terminata con la sconfitta dei bianconeri per 2-0, il difensore dei friulani Matteo Palma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Qui sotto le sue parole:

"E stato un buon test per noi che siamo all'inizio del ritiro, della preparazione. Sappiamo che abbiamo ancora tanto su cui lavorare, che è stato un buon avversario e ora pensiamo già ai prossimi allenamenti e alla prossima partita.

Siamo partiti tutti bene, io anche per ora non ho avuto infortuni né niente quindi sono contento. Ho un buon ruolo nella squadra e cerco sempre di dare il mio contributo".