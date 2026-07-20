Il futuro di Thomas Kristensen resta ancora tutto da definire. In questi giorni, il difensore danese, si sta allenando con il resto della squadra per prepararsi in vista della prossima stagione, in attesa di conoscere se ci sarà la possibilità di provare una nuova esperienza. La societa friulana, è consapevole che la volontà del giocatore è quella di provare nuove avventure ed é pronta ad ascoltare le proposte che arriveranno.

Al momento c'è stato un interessamento del Fulham e un sondaggio da parte dell'Atalanta, ma i colloqui non sono stati approfonditi. L’Udinese rimane quindi in attesa che un club si presenti con un’offerta adeguata, ma nel caso la situazione dovesse rimanere tale il futuro del classe 2002 potrebbe essere ancora in maglia bianconera

La richiesta dell’Udinese

Il danese in più di un’occasione ha dichiarato di voler disputare una competizione europea e l’Udinese non vorrebbe opporsi alle volontà del ragazzo. Naturalmente non verrà svalutato e la società friulana chiede infatti almeno 15 milioni di euro per lasciarlo andare. Una cifra che rispecchia il valore del ragazzo, ancora giovane e con ampi margini di miglioramento a disposizione.

Arrivato a Udine nel settembre del 2023 per circa 3 milioni di euro, una possibile cessione andrebbe anche a rappresentare un'importante plusvalenza per i friulani. La situazione potrebbe riservarci degli importanti sviluppi nel corso delle prossime settimane.