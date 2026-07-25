Le dichiarazioni dell’allenatore al termine della gara contro lo Swansea.

Stefania Palminteri
- Udine
IMG_4767

ESCLUSIVA - Udinese, parla Inler: “Noi ragioniamo partita per partita”

Al termine dell’amichevole disputata contro lo Swansea, gara terminata con una sconfitta per i bianconeri, Kosta Runjaic ha parlato per spiegare le sue sensazioni sull’operato della squadra. Di seguito le sue parole:

"Penso sia stato un buon test, la Championship è un campionato forte, lo Swansea ha giocato oggi in maniera molto fisica, con molta energia. Noi nel secondo tempo siamo comunque andati in crescendo. Ma è stato un buon test, un buon feedback. E comunque il pre-stagione, avevamo le due sessioni di allenamento di ieri nelle gambe quindi è sempre bene avere un feedback, vedere la mentalità della nostra squadra, l’attitudine quindi non andrei troppo in profondità. Abbiamo ancora molto da lavorare, abbiamo tempo.

Udinese Calcio v Como 1907 - Serie A

Fino ad ora sono positivo, nelle prime tre settimane la squadra ha fatto un buon lavoro, ha lavorato molto e qualche volte fa anche parte del pre season perdere delle partite. Meglio oggi che tra tre settimane e mezzo".

Sui nuovi arrivati: "Vojvoda ha solo un paio di allenamenti nelle gambe. Ha iniziato la preparazione più tardi, é in una nuova posizione, un approccio diverso rispetto a quello a cui era abituato a Como ma in questi allenamenti abbiamo già visto che è un giocatore serio, professionale, bravo con la palla, sicuro di sé e so che è solo una questione di tempo perché lui si adatti e connetta perfettamente con la squadra".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti