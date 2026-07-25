Al termine dell’amichevole disputata contro lo Swansea, gara terminata con una sconfitta per i bianconeri, Kosta Runjaic ha parlato per spiegare le sue sensazioni sull’operato della squadra. Di seguito le sue parole:

"Penso sia stato un buon test, la Championship è un campionato forte, lo Swansea ha giocato oggi in maniera molto fisica, con molta energia. Noi nel secondo tempo siamo comunque andati in crescendo. Ma è stato un buon test, un buon feedback. E comunque il pre-stagione, avevamo le due sessioni di allenamento di ieri nelle gambe quindi è sempre bene avere un feedback, vedere la mentalità della nostra squadra, l’attitudine quindi non andrei troppo in profondità. Abbiamo ancora molto da lavorare, abbiamo tempo.

Fino ad ora sono positivo, nelle prime tre settimane la squadra ha fatto un buon lavoro, ha lavorato molto e qualche volte fa anche parte del pre season perdere delle partite. Meglio oggi che tra tre settimane e mezzo".

Sui nuovi arrivati: "Vojvoda ha solo un paio di allenamenti nelle gambe. Ha iniziato la preparazione più tardi, é in una nuova posizione, un approccio diverso rispetto a quello a cui era abituato a Como ma in questi allenamenti abbiamo già visto che è un giocatore serio, professionale, bravo con la palla, sicuro di sé e so che è solo una questione di tempo perché lui si adatti e connetta perfettamente con la squadra".