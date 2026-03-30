Sembra essere solo questione di tempo prima che la Fiorentina possa trovare definitivamente la luce infondo al tunnel. La squadra allenata da Paolo Vanoli sta facendo capire di avere le qualità per fare la differenza sul campo da gioco ed infatti le prestazioni dell'ultimo periodo sono una testimonianza tangibile dell'ottimo rendimento.
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Calciomercato Fiorentina – Salta De Zerbi! Firma con una top della Premier
Fiorentina continua a lavorare non solo ed unicamente sul campo da gioco, non perdiamo un secondo ed ecco il punto sul futuro della società
Adesso, però, si inizia a programmare anche il futuro con un club che ha l'obiettivo di inserire all'interno della sua rosa degli elementi che permettano che questa stagione rimanga un semplice incubo. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il futuro del club viola. Salta un favorito per la panchina della Fiorentina <<<
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