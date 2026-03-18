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Calciomercato Fiorentina – Via Kean? No problem, scelto il nuovo bomber

La Fiorentina saluta in via definitiva un calciatore molto importante come Moise Kean? Ecco tutti i dettagli e il punto sul nuovo bomber
Lorenzo Focolari Redattore 

Kean

Il tempo passa e questa sembra essere (sempre di più) l'ultima stagione di un attaccante come Moise Kean alla guida della Fiorentina. Il calciatore sta vivendo un'annata fatta di troppi alti e troppi bassi, ma sembra avere sempre l'interesse di diversi club all'interno del nostro panorama calcistico.

C'è ancora tanto da lavorare prima del termine della stagione, ma le voci hanno già iniziato a susseguirsi. Ecco dove potrebbe andare Moise Kean, ma soprattutto andiamo a vedere quale potrebbe essere il prossimo bomber della Fiorentina. Tutti i dettagli <<<

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