Il tempo passa e questa sembra essere (sempre di più) l'ultima stagione di un attaccante come Moise Kean alla guida della Fiorentina. Il calciatore sta vivendo un'annata fatta di troppi alti e troppi bassi, ma sembra avere sempre l'interesse di diversi club all'interno del nostro panorama calcistico.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Fiorentina – Via Kean? No problem, scelto il nuovo bomber
news calcio
Calciomercato Fiorentina – Via Kean? No problem, scelto il nuovo bomber
La Fiorentina saluta in via definitiva un calciatore molto importante come Moise Kean? Ecco tutti i dettagli e il punto sul nuovo bomber
C'è ancora tanto da lavorare prima del termine della stagione, ma le voci hanno già iniziato a susseguirsi. Ecco dove potrebbe andare Moise Kean, ma soprattutto andiamo a vedere quale potrebbe essere il prossimo bomber della Fiorentina. Tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA