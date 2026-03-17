Una classifica che oramai sorride da diverse settimane ed una squadra che ha grande voglia di continuare a fare la differenza sul campo da gioco. Il Genoa di Daniele De Rossi sa che può dire la sua e soprattutto ha voglia di concludere la stagione nel miglior modo possibile a partire dal match con l'Udinese di questo venerdì.
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Calciomercato Genoa – C’è il rinnovo: titolare firma a vita per il Grifone
Il Genoa è pronto per mettere a referto un rinnovo di primissimo livello, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul Grifone
Nel frattempo ci sono delle importanti novità che arrivano anche al di fuori del campo da gioco e sembra esserci un calciatori pronto a rinnovare a vita con il Grifone. Tutti i dettagli sul nuovo accordo <<<
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