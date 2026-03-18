La sfida che aprirà la prossima giornata di campionato è alle porte, con la squadra rossoblù che non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco. Un match tutt'altro che semplice per i rossoblù di Daniele De Rossi visto che dall'altra parte arriverà una squadra fisica e che ha tutte le qualità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario.
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Calciomercato Genoa – Colpo dalla Liga: la nuova freccia per De Rossi
Il Genoa continua a lavorare sul campo da gioco, ma anche sul mercato e nel corso delle prossime ore potrebbe chiudere un nuovo colpaccio
Nel frattempo si sta cercando di mettere a referto un vero e proprio colpaccio direttamente dalla massima serie del calcio spagnolo. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo possibile affare. Colpo dalla Liga? Il punto <<<
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