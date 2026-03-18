Calciomercato Genoa – Colpo dalla Liga: la nuova freccia per De Rossi

La sfida che aprirà la prossima giornata di campionato è alle porte, con la squadra rossoblù che non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco. Un match tutt'altro che semplice per i rossoblù di Daniele De Rossi visto che dall'altra parte arriverà una squadra fisica e che ha tutte le qualità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario.