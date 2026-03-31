Calciomercato Genoa – Colpo dalla Juve: arriva a parametro zero un top

La società rossoblù sta lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato, con una salvezza che va ancora chiusa in maniera definitiva ma si sta lavorando per arrivarci il prima possibile. Nel frattempo si sta anche cercando di iniziare a pianificare la prossima stagione di campionato.

C'è un nuovo nome che sta prendendo quota nel corso delle ultime ore. Un profilo che sarebbe un vero e proprio top player per la squadra del Genoa. Un calciatore che ha tutte le qualità per dire la sua nella massima serie del calcio italiano. Ecco tutti i dettagli sul nuovo profilo <<<