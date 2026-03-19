Il patron della squadra granata sta già lavorando con un occhio all'immediato futuro. La stagione sta volvendo al termine e di conseguenza si sta cercando di aggiungere al club dei profili di primo livello per farsi trovare pronto già ai nastri di partenza per l'anno 26/27.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo impazzito? Arriva un top player in porta
news calcio
Calciomercato Torino – Cairo impazzito? Arriva un top player in porta
Urbano Cairo sta cercando di mettere a referto un colpo di assoluto spessore, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Il primo punto di domanda è (senza ombra di dubbio) quello che riguarda l'estremo difensore. Ci sono diversi nomi che stanno prendendo quota nel corso delle ultime settimane, ma c'è uno nello specifico che piace parecchio alla società. Ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA